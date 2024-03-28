Британська розвідка підозрює Путіна у створенні нової еліти чиновників на ТОТ

У британській розвідці припустили, що створення на тимчасово окупованих територіях магістерської програми за спеціальністю Державне та муніципальне управління може бути пов'язане із планами російського диктатора Володимира Путіна створити нову адміністративну еліту. Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії, повідомляє Новое время.

Розвідники зазначають, що відкриття такої програми надасть випускникам навички для роботи на всіх рівнях «влади» на тимчасово окупованих територіях, що може бути частково спрямоване на подолання дефіциту бажаючих і кваліфікованих кадрів на державних посадах на ТОТ.

Крім того, міністр юстиції Росії Костянтин Чуйченко оголосив, що Росія створила 58 федеральних пенітенціарних установ на захоплених територіях України.

За даними звіту, це є ще одним свідченням русифікаторських заходів, спрямованих на приведення правової та політичної системи тимчасово окупованих територій України у відповідність до законодавства РФ.

Зазначається, що серед інших подібних заходів наявне поширення російської системи правосуддя, нав’язування російської освітньої програми, видача російських паспортів та розбудова російських телекомунікаційних мереж.