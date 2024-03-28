Працівника ТЦК будуть судити за продаж "білих квитків" – ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування стосовно співробітника Роздільнянського районного ТЦК Одеської області, який спільно з правоохоронцем обіцяли за гроші допомогти уникнути мобілізації.

Про це йдеться﻿ в повідомленні Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що обвинувальний акт направили до суду.

"Встановлено, що працівник військкомату через свого знайомого правоохоронця запропонував військовозобов’язаному чоловіку "допомогти" у видачі документів про непридатність до служби. Він навіть надав "вибір": оформити непридатність через одруження з жінкою із інвалідністю, або обмеження за станом здоров’я" , – йдеться в повідомленні.

У ДБР нагадали, що затримали працівника військкомату та інших фігурантів у лютому 2024 року під час отримання 7 тисяч доларів. Затриманих відсторонили від посад, їх звинувачують в отриманні неправомірної вигоди, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Затриманим загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.