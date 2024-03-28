FT: Україна будує 2000 км укріплень, прифронтові зони – під особливою увагою

Хочеш жити — копай окопи, це приказка, якої дотримуються українські солдати з повномасштабного вторгнення Росії два роки тому. Російські підрозділи не здійснюють наступальних операцій на полі бою, як це було у лютому 2022 року. Але вони досягають невеликих успіхів на півдні та сході України. Про це пише Financial Times.

"Російські війська виграють від скорочення запасів артилерії та боєприпасів в Україні, але відсутність надійних багатошарових оборонних ліній — ще одна причина, через яку російська армія змогла просуватися вперед і захоплювати ділянки території вздовж 1000-кілометрової лінії фронту" , — повідомляє Financial Times.

Раніше цього місяця президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця весни Україна побудує нові укріплення вздовж трьох ліній оборони загальною протяжністю 2000 км. Напередодні він відвідав північ Сумської області, щоб перевірити процес будівництва.

Координацією будівництва займається нова робоча група при міністерстві оборони України. Укріплення на першій лінії виконуються військовими частинами, які дислокуються в цьому районі, а друга і третя лінії — державним агентством з відновлення та розвитку інфраструктури із залученням приватних підрядників.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив що, цього року на будівництво укріплень виділено понад 30 млрд гривень (приблизно 800 млн доларів). Зеленський повідомив, що основна увага під час фортифікаційних робіт приділяється прифронтовим районам, включно з Авдіївкою, Бахмутом і Лиманом у Донецькій області, Куп'янськом у Харківській області та Роботиним у Запорізькій.

Ці нові оборонні споруди аналогічні до російських укріплень, збудованих наприкінці 2022 — на початку 2023 року, які завадили успішному контрнаступу України. Лише після невдалих спроб прорвати ці укріплення минулого року Україна переконалася, що їй варто зробити щось подібне, вважає колишній командир роти Євген Дикий.

Дмитро Лиховій, речник об'єднаного пресцентру оборони Таврійського напрямку повідомив, що частину нових оборонних споруд зводять у районі на захід від Авдіївки. А начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш додав що, стратегічно важливе місто Часів Яр також укріплюють. Якщо Часів Яр буде захоплено, російські війська отримають плацдарм для атаки на важливі міста Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівку.