До України приїхала глава нижньої палати парламенту Франції

Очільниця Національної асамблеї Франції Яель Браун-Піве повідомила про прибуття в Україну разом із французькою делегацією у четвер, повідомляє Європейська правда.

Браун-Піве розповіла у своєму Twitter (Х), що мета візиту – підтвердити підтримку українського народу.

"Приємне прибуття в Україну разом із Валері Рабо, Томасом Гасільюдом і Бенжаменом Хаддадом, щоб підтвердити підтримку Національною Асамблеєю українського народу", – зауважила вона.

Нагадаємо, Національна асамблея – нижня палати парламенту Франції – 12 березня проголосувала за схвалення доповіді прем'єра щодо стратегії підтримки України та укладеної двосторонньої безпекової угоди.