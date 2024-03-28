Угорщина забороняла українським військовополоненим повертатися додому до кінця війни

Українським військовополоненим, яких країна-агресорка РФ торік передала Угорщині, офіційний Будапешт поставив умову не повертатись в Україну до кінця війни. Дехто з українців не погодився виконувати цю умову і повернувся додому. Про це пише DW, повідомляє Дзеркало тижня.

Так, 8 червня 2023 року 11 українських військовополонених Росія спочатку відправила до Стамбулу, а звідти – до Будапешта. У кінцевій точці призначення українців зустрів представник Угорщини, який не представився. З розповідей самих військових, їх поселили в готельному комплексі. Охорону до них не приставили, у пересуванні не обмежували, але все ж попросили не гуляти містом, поки вони не отримають статус біженців. Чоловікам також дозволили подзвонити своїм рідним та запросити тих в гості.

Журналісти поговорили із трьома з 11 військовополонених українців, переданих Угорщині. Вони розповіли, що з них всіх лише одна людина – етнічний угорець. При цьому, один із українців розповів, що його змусили говорити, що він угорець. В інакшому випадку йому погрожували тим, що «відвезуть назад».

Ще двоє чоловіків, з якими поспілкувались журналісти, розповіли, що Угорщина висунула їм умову – не повертатися до України, поки не закінчиться війна. Інакше, за версією угорців, «таких звільнень більше не буде»».

За словами українців, п’ятеро військових порушили цю умову та поїхали до України. Аби перетнути кордон вони звернулися до українського посольства в Угорщині. Останнє надало допомогло українцям з документами та надало автівку для перетину кордону.

За словами колишньої представниці уповноваженого з питань зниклих безвісти в Закарпатській області Власти Рейпаші, після перетину кордону п’ятьма військовополоненими, таких «звільнень» більше не було.

Нагадаємо, про передачу 11 українських полонених Угорщині 8 червня минулого року заявила Російська православна церква. Угорський віцепрем’єр Жолта Шем’єн заявив, що «все це є жестом РПЦ щодо Угорщини, їй ці люди завдячують своєю свободою». У МЗС України заявили, що український уряд не був проінформований про перемовини між угорською та російською сторонами та наголосили на неприпустимості проведення таких переговорів за спиною України.