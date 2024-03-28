Колишньому головному фіскалу Насірову вчергове зменшили заставу

Вищий антикорупційний суд продовжив термін утримання під вартою для колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова до 26 травня, а суму застави знизив з 70 млн грн до 65 млн грн. Таке рішення було ухвалено на засіданні суду у четвер. Про це проінформувала пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє ЛігаБізнес.

"Суд частково задовольнив клопотання та застосував до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 26 травня 2024 року. Водночас суд вкотре зменшив обвинуваченому розмір застави як альтернативного запобіжного заходу – з 70 млн грн до 65 млн грн" , – йдеться в повідомленні.

Насіров перебуває під вартою з жовтня 2022 року. Суму застави для нього спочатку встановили на рівні 523 млн грн, але потім поступово почали зменшувати, і зараз вона уже у вісім разів нижча, ніж на початку.

Насірова обвинувачують в отриманні найбільшого в історії України викритого хабаря – 722 млн грн в еквіваленті. За цим епізодом йому загрожує від 8 до 12 років згідно з ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

Також колишній голова Державної фіскальної служби обвинувачується за ст. 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу у зв'язку з розстроченням у 2015-2016 роках 2 млрд грн рентних платежів в інтересах газових компаній ексдепутата Олександра Онищенка. У цій справі йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі.

Романа Насірова звільнили з посади у 2018 році через виявлене в нього британське громадянство.