Шольц розповів, коли востаннє спілкувався з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц каже, що не спілкувався з главою Кремля Владіміром Путіним із грудня 2022 року.﻿ Про це він розповів Märkische Allgemeine, повідомляє Європейська правда.

Канцлер пригадав, коли востаннє спілкувався з очільником Кремля.

"Наш останній телефонний дзвінок був у грудні 2022 року – до цього ми спілкувалися частіше" , – сказав Шольц.

За кілька днів до того, як Росія почала свою повномасштабну війну в лютому 2022 року, Шольц відвідав Путіна в Москві, де вони сиділи за довгим столом.

"За кілька днів до війни ми дуже довго розмовляли особисто в Москві. Пам'ятаєте той довгий стіл, за яким мені доводилося сидіти з ним, бо він був стурбований коронавірусом? Ми обговорювали це понад чотири години" , – пригадав Шольц.

Він додав, що рішення про припинення війни перебуває у руках Путіна.