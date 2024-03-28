Буданов розповів, що може змінитися у разі "зникнення Путіна"
Зникнення Володимира Путіна навряд чи змінить ситуацію. Російське суспільство вже стало жертвою пропаганди і ненавидить Україну та колективний Захід. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Швидко точно нічого не зміниться, одразу вам кажу. Із різкими змінами в РФ не може різко змінитись їхнє ставлення до світу, їхнє світосприйняття. Зрозумійте, що вони стали насправді жертвами своєї ж пропаганди. Це відбулось, вони це, визнають, скажімо так", - сказав він.
За його словами, російське суспільство прокачане на ненависть до колективного Заходу і України.
"Навіть якщо зараз з’явиться людина і скаже: "Знаєте, зупиняємось!", навіть якщо все зупинилось - ця ненависть ще багато років буде впливати досить серйозно на усі прийняття рішень, тому що всі вони будуть виходити з позицій, що вони - вороги", - додав начальник ГУР.
Буданов запропонував уявити ситуацію, коли все зупинилось, а Росія вибачилась.
"Хто повірить Росії через рік? Це незворотні процеси, які вже пройшли в суспільстві. Для цього потрібні роки і робота", - сказав він.
Буданов нагадав ситуацію після Другої світової війни.
"Зараз же, думаю, мало хто дивиться на німців, як на ворогів. Але пройшов час, і все стало нормально. А в 50-х роках важко було знайти людину, яка б дивилась на ФРН того часу, як на друзів. Тобто все минає з роками. І це непрості процеси", - вважає начальник ГУР.