У двох регіонах можуть запровадити графіки відключень – "Укренерго" (Оновлено)
У Хмельницькій та Одеській областях можуть застосувати графіки аварійних відключень електроенергії через зростання споживання.
Про це повідомили в компанії "Укренерго".
"Із зростанням споживання можливе застосування обмеження на Одещині та Хмельниччині. На Криворіжжі відключення не прогнозуються", – йдеться в повідомленні.
Наразі графіки відключень лише Харківській області.
Протягом доби планується імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг імпорту – 13087 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт.