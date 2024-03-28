У двох регіонах можуть запровадити графіки відключень – "Укренерго" (Оновлено)

У Хмельницькій та Одеській областях можуть застосувати графіки аварійних відключень електроенергії через зростання споживання.

Про це повідомили﻿ в компанії "Укренерго".

"Із зростанням споживання можливе застосування обмеження на Одещині та Хмельниччині. На Криворіжжі відключення не прогнозуються" , – йдеться в повідомленні.

Наразі графіки відключень лише Харківській області.

Протягом доби планується імпортувати електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини та Молдови. Загальний обсяг імпорту – 13087 МВТ*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 494 МВт.