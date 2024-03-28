Африканська країна стала "найбільшим" постачальником запчастин для літаків у РФ – ЗМІ

Згідно з даними російської митниці, у 2023 році Габон несподівано став найбільшим постачальником запчастин для російських літаків.﻿ Про це пише The Moscow Times, повідомляє Економічна правда.

Габонська компанія Ter Assala Parts нібито експортувала у РФ запчастин на суму майже 1,5 мільярда доларів, що перевищує половину річного бюджету Габону. Ця компанія не значиться в Торговому реєстрі Габону, а за адресою її реєстрації в Лібревілі знаходиться житловий будинок. Експерти вважають, що така ситуація може бути результатом шахрайства.

Економіст Ігор Липсиц вважає, що в цій схемі можуть бути залучені високопоставлені чиновники з обох країн. Він припускає, що уряд Габону може покривати цю діяльність, а російський уряд дав на це "карт-бланш".

Ter Assala Parts постачала до Росії запчастини для Boeing та Airbus, включаючи кисневі маски, шайби, труби, болти, гайки, кронштейни, регулятори подачі палива, б/у комп'ютери та системи попередження.

З Габону також було ввезено 15 вживаних двигунів для Boeing-737 та Airbus A320/A321 на суму понад 58 мільйонів доларів.

Покупцями авіаційних запчастин у Ter Assala Parts у російських митних деклараціях значаться ТОВ "Об'єднання постачальників" (1,2 млрд доларів), ТОВ "Квантум" (понад 176 млн доларів) і ТОВ "Протектор" (понад 48 млн доларів).