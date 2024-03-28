В ОП спростували чутки про контроль Telegram-каналів

Офіс президента не контролює жоден із Telegram-каналів, це "нонсенс". Про це заявив радник голови ОП Михайло Подоляк, повідомляє Ліга.net.

"Офіційно говорю, що Офіс президента не контролює, я особисто не контролюю Telegram-канали. Вважаю, що це взагалі нонсенс — контролювати Telegram-канали" , — сказав він.

Щодо Telegram та медіа загалом, Подоляк вважає, що "все це має бути врегульовано" з погляду прозорості та репутації.

"Щоб ви мали суттєві впливи, абсолютно об'єктивні, незалежно від того, як я до вас ставлюсь, і як ви до мене ставитесь. Я не про себе особисто, а про державу в цілому, про інституції" , — зазначив радник голови Офісу президента.

Подоляк каже, що йому хотілося б, щоб тільки репутаційні медіа впливали на ті чи інші процеси, але світ "не зовсім такий, як нам би хотілося".



