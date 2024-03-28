Умєров закликав союзників надати більше систем ППО

У Брюсселі відбулося надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО, ініційоване Києвом у зв’язку із масованими обстрілами російськими військами української критичної інфраструктури. Така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Місії України при НАТО, повідомляє Укрінформ.

«У штаб-квартирі НАТО 28 березня 2024 року відбулось надзвичайне засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів, скликане за ініціативою української сторони у зв’язку із ракетними обстрілами Росією української критичної інфраструктури» , - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, у роботі РУН взяв участь міністр оборони України Рустем Умєров.

«Міністр оборони України Рустем Умєров поінформував союзників про наслідки російських атак, заходи з реагування, які вживаються Україною, та закликав держави-члени НАТО надати додаткові системи ППО та ПРО, а також ракети до них, щоб захистити українські міста і громадян» , - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, протягом кількох минулих днів російські загарбники завдали масованих ракетних ударів по містах і селищах України, зокрема, по Києву, Харкову, Одесі, Сумах, Запоріжжю, цілеспрямовано атакували ДніпроГЕС, продовжуючи терор проти мирного населення України.