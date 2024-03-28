Аграрне питання: Шмигаль назвав 5 кроків для порозуміння з Польщею

Україна та Польща працюють над вирішенням питання щодо української агропродукції на польському ринку. У цьому напрямку робиться п’ять кроків.﻿ Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції в Варшаві, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Перший крок

Як зазначив Шмигаль, перший крок полягає в тому, що Україна погодилася на певні обмеження, запобіжники які запропонувала Єврокомісія.

"Це для нас не дуже цікава історія, але ми погоджуємося, що це той компроміс, який необхідний для наших країн, щоб аграрний експорт з України не шкодив польським агровиробникам" , - сказав він після переговорів з польським прем'єром Дональдом Туском.

Як пояснив Шмигаль, сьогодні українське зерно не потрапляє на польський ринок. "Наш уряд запровадив процедуру верифікації чотирьох зернових культур: кукурудзи, ріпаку, соняшника та пшениці. Без ліцензії експорт не відбувається, ми зараз такі дозволи не видаємо, будемо видавати за погодженням з польським урядом.

Другий крок

"Україна звернулася до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг, тобто аналіз законодавства в аграрній політиці, транспорті. Ми відкриті, ми хочемо зняти будь-які маніпуляції, міфи, дезінформацію, якою активно користуються наш ворог, Росія" , - сказав Шмигаль.

За його словами, аналіз буде проведений наприкінці кінця квітня та відкриє всю статистику і дасть правдиві дані.

Третій крок

Я повідомив Шмигаль, третій крок полягає в забороні аграрного експорту з Росії та Білорусі.

"Ми запропонували Польщі об'єднати наші зусилля для виконання цього завдання" , - сказав він.

За його словами, голос почули в Брюсселі і Єврокомісія запропонували збільшити мита на продукцію з РФ.

"Нові ставки мають фактично зупинити цю торгівлю" , - додав прем'єр.

Четвертий крок

Шмигаль повідомив, що планується створити антикризовий штаб для вирішення проблем у торгівлі між Україною та Польщею.

П'ятий крок

Україна просить про вільний пропуск через заблокований кордон не тільки боєприпасів і гуманітарної допомоги, але й пального.

"Це важливо, оскільки безпосередньо стосується питань національної безпеки" , - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що польські фермери з лютого блокують КПП на кордоні з Україною, вимагаючи скасувати вільну торгівлю з Україною. Польська влада в цілому підтримує фермерів.

За даними на 28 березня польські фермери продовжують блокувати два напрямки. Мова йде про пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська". До цього були заблоковані шість з дев'яти КПП на кордоні з Україною.