В ОП озвучили причини зниження рейтингу Зеленського

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк пов'язує зниження рейтингу президента Володимира Зеленського із тим, що зараз війна перебуває у періоді стагнації. А президент активно поводиться з приводу "пояснення війни як такої", і люди асоціюють ситуацію з ним. Про це розповів Михайло Подоляк, повідомляє Ліга.net.

Журналіст зазначив, що у грудні 2023 Зеленському довіряло 77% опитаних, а вже у лютому 2024 – 64%, до того ж одразу після звільнення головнокомандувача Валерія Залужного ця цифра знизилася до 60% (дані КМІС). Подоляка запитали, як він трактує ці цифри, і чи не бачить він у них загрози.

Радник голови ОП каже, що спокійно трактує ці цифри. На його думку, президент активно поводить себе щодо "пояснення війни як такої" – тобто бере на себе багато відповідальності.

"Тобто він завжди у центрі подій і завжди це коментує. І, безумовно, люди асоціюють [з ним]. Наприклад, сьогодні ми маємо період війни, який називається стагнація. У цій стагнації люди трошки більш розчаровані – тому, що незрозуміло, як завтра будуть відбуватися події, чи буде у нас достатньо зброї, чи будемо ми просуватися по лінії фронту і так далі" , – пояснив радник голови ОП.

Також він пов'язує стагнацію з невизначеністю, чи збільшуватимуться або зменшуватимуться російські ракетні обстріли, чи матиме Україна більші або менші спроможності протиракетної оборони тощо.

За словами Подоляка, така ситуація і є стагнацією, і коли людина перебуває у цьому періоді – то в неї є відповідна реакція щодо "емоційного сприйняття ключової особи, яка є розподільчою в сенсі інформації про війну" (президента).

Водночас, як стверджує радник, зі зміною ситуації у війни також зміниться і рейтинг президента.

"На початку чи в середині війни були певні очікування, були певні результати, взагалі була зовсім інша інформаційна картинка. Чому? Тому що люди, по-перше, не очікували, що з Росією можна ефективно воювати, можна їй протидіяти – і люди повірили в себе. Зараз стагнація, на цьому етапі, безумовно, люди будуть у чомусь розчаровані, хотіти швидких результатів тощо. Але як тільки ці результати будуть на полі бою – ви відразу побачите зміну знову ж таки суспільних настроїв. Тому я спокійно ставлюся до цього" , – зауважив він.

Подоляк також пов'язує стан рейтингу з тим, що президент "не боїться приймати непопулярні рішення, не боїться говорити про це все, що ми сьогодні відчуваємо".

Зокрема, Зеленський говорить про "складні часи, в яких ми перебуваємо", акцентує радник.

"Він сьогодні постійно говорить: так, часи складні, тому що у нас є певні дефіцити щодо зброї, є певні дефіцити щодо концепції закритого неба, тобто недостатньо систем протиракетних, таких як Patriot. Тому що Росія, знову ж таки, також розуміє, що, наприклад, проти крилатих ракет ефективно працюють і NASAMS і IRIS-T і т.д.. Але проти, наприклад, балістики, чи проти надзвуку працюють тільки Patriot і т.д." , – пояснив він.

На думку Подоляка, оскільки президент говорить про все це – то люди вважають його "інформаційним лідером у межах коментаря щодо війни", і це, безумовно, позначається на рейтингу голови держави.

Радник визнає, що рейтинг може знижуватися і далі, якщо стагнація триватиме.