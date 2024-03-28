Експорт з Вірменії до Росії збільшився втричі з 2022 року – ЗМІ

Експорт Вірменії до Росії після впровадження санкцій різко зріс, що викликає занепокоєність європейських партнерів щодо можливого обходу обмежень, повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що у 2022 році після впровадження західних санкцій проти Москви у зв’язку з її вторгненням в Україну експорт Вірменії в країну-агресорку зріс утричі, після чого подвоївся в період із січня по серпень минулого року. Це стало підставою для сумнівів у дотриманні Вірменією санкційного режиму.

Як пише Euractiv, з моменту приєднання Вірменії до Євразійського економічного союзу, очолюваного Москвою, Росія стала найголовнішим торговельним партнером кавказької країни. Частка РФ в експорті Вірменії після початку повномасштабного вторгнення в Україну зросла ще більше. Так, у 2023 році на торгівлю з Росією припадало понад 35% зовнішньої торгівлі країни, тоді як частка Євросоюзу становила 13% від загального обсягу.

"Висока залежність вірменської економіки від торгівлі з Росією практично унеможливила приєднання країни до санкцій проти Москви без ризику безпрецедентного економічного спаду" , – йдеться у публікації.

Водночас у виданні зазначили, що така ситуація не заважає спробам уряду Вірменії повільно змінювати геополітичну орієнтацію країни в напрямку Заходу. Навпаки, напруженість між Москвою та Єреваном, включаючи відкриту незгоду із загарбницькою війною РФ в Україні, продовжує наростати паралельно зі збільшенням обсягів торгівлі.