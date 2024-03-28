У Кремлі визнали проблеми з отриманням грошей за нафту
Країна-агресор Росія дійсно зіткнулася із затримкою отримання платежів за продану нафту. Про це сказав на брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.
Зокрема, він прокоментував публікацію Reuters про те, що банки Китаю, Туреччини та ОАЕ проводять розрахунки за російську нафту із затримками в кілька місяців, оскільки вони побоюються вторинних санкцій країн Заходу.
"Оскільки згадані вами країни перебувають під безпрецедентним тиском фінансової та іншої влади США, а також ЄС, звичайно ж, ця робота ведеться. Але ведеться вона в дискретному режимі. Ми працюємо дуже конструктивно з нашими партнерами і напружено беремо до уваги небезпеку від цього безпрецедентного тиску, який порушує всі правила та норми міжнародної торгівлі та економічних відносин", – заявив Пєсков.