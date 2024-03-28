У Кремлі визнали проблеми з отриманням грошей за нафту

Країна-агресор Росія дійсно зіткнулася із затримкою отримання платежів за продану нафту. Про це сказав на брифінгу речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Корреспондент.

Зокрема, він прокоментував публікацію Reuters про те, що банки Китаю, Туреччини та ОАЕ проводять розрахунки за російську нафту із затримками в кілька місяців, оскільки вони побоюються вторинних санкцій країн Заходу.