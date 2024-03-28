Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про нову партію військової допомоги Україні, до якої зокрема увійшли артилерійські й танкові боєприпаси, дрони та машини розмінування, повідомляє Європейська правда.

У новій партії допомоги Україна отримала 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм із запасів Бундесверу та вироблених на німецьких заводах, боєприпаси до танків Leopard 2A6, а також 14 розвідувальних БпЛА Vector та 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun.

Крім того, ФРН передала 5 гусеничних ремонтно-евакуаційних машин Warthog, 9 гусеничних командних машин-всюдиходів Warthog, 6 машин розмінування WISENT 1, 2 мостоукладачі BEAVER, один інженерний БРЕМ Bergepanzer 2, один БРЕМ 2A1 Dachs, 9 мінних тралів, 3 автомобілі для охорони кордону та 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros.

У пакеті також згадуються система спостереження SATCOM, 330 інфрачервоних камер, 2 056 гранатометів RGW90 Matador та 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо та 2 аварійні електрогенератори.

Також уряд Німеччини оновив перелік допомоги, яку планує надати Україні в майбутньому. Там з’явились ракети до систем ЗРК Patriot, 20 бойових бронемашин Marder та інше обладнання.