З Києва запустять потяг до Кошице: є дозвіл від Словаччини
Уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо запуску прямого потягу за маршрутом Київ – Кошице. Про це повідомила Державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова.
Про це йдеться у повідомленні міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
За інформацією словацької сторони, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли дістатися міжнародного аеропорту в Кошице.
З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.
До запуску маршруту зроблять такі кроки:
- обладнають приміщення для прикордонного та митного контролю;
- змінять платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;
- підготують автобусне сполучення з Ганіски до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
- укладуть договори на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
- працюватимуть над пошуком джерел фінансування проєкту.