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З Києва запустять потяг до Кошице: є дозвіл від Словаччини

З Києва запустять потяг до Кошице: є дозвіл від Словаччини
Фото: Facebook

Уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо запуску прямого потягу за маршрутом Київ – Кошице. Про це повідомила Державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова.

Про це йдеться﻿ у повідомленні міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

За інформацією словацької сторони, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли дістатися міжнародного аеропорту в Кошице.

З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

До запуску маршруту зроблять такі кроки:

  • обладнають приміщення для прикордонного та митного контролю;
  • змінять платформи на станції Ганіська поблизу Кошице;
  • підготують автобусне сполучення з Ганіски до аеропорту та залізничного вокзалу Кошице;
  • укладуть договори на транспортні послуги зі Словацькою залізницею;
  • працюватимуть над пошуком джерел фінансування проєкту.

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