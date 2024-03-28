З Києва запустять потяг до Кошице: є дозвіл від Словаччини

Уряд Словаччини схвалив пропозицію щодо запуску прямого потягу за маршрутом Київ – Кошице. Про це повідомила Державна секретарка Міністерства транспорту Словацької Республіки Деніса Жілакова.

Про це йдеться﻿ у повідомленні міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України

За інформацією словацької сторони, маршрут слугуватиме, зокрема для того, щоб більше українців могли дістатися міжнародного аеропорту в Кошице.

З Києва поїзд доїжджатиме до станції Ганіська біля Кошице через прикордонний перехід Павлово – Матовске Войковце.

До запуску маршруту зроблять такі кроки: