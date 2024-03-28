Росіяни обстріляли таксі у Херсоні: загинув водій, ще двоє поранених

У Херсоні російські військові обстріляли таксі, внаслідок чого водій загинув, ще двоє людей дістали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"У Херсоні російські окупанти обстріляли таксі. На жаль, від отриманих поранень на місці загинув водій автомобіля. Мої співчуття рідним та близьким".

За словами Прокудіна, двоє пасажирів, 36-річний чоловік та 39-річна жінка, поранені. Їх доставили до лікарні, де надають медичну допомогу.

Передісторія:

27 березня російські війська скинули вибухівку на жителя села Веселе на Херсонщині.