Нацполіція: Кількість зниклих безвісти в Україні зросла в 4 рази

З початку повномасштабної війни кількість осіб, зниклих безвісти, збільшилась вчетверо в порівнянні з довоєнним періодом, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник голови Національної поліції Андрій Нєбитов.

"До війни за всі роки незалежності зниклими безвісти вважалися 12 292 особи. З початком російського вторгнення кількість зниклих зросла в 4 рази. На сьогодні нерозшуканими залишаються 50 150 осіб" , — зазначив він.

За словами Нєбитова, "збір інформації, верифікація даних, реалізація пошукових заходів ускладнюються через непередбачувану ситуацію на лінії фронту, масовані атаки на мирні міста, міграцію людей і тимчасову окупацію територій".

Заступник голови Нацполіції додав, що "навантаження на карний розшук збільшилось, проте оперативники працюють на максимумі та продовжують боротись за кожну людську долю".