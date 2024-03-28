Сирський обговорив з генералом Брауном потреби ЗСУ у найближчі місяці

Головнокомандувач ЗСУ обговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном потреба ЗСУ в найближчі місяці, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Сирський у соцмережах.

"Під час розмови обговорили потреби ЗС України у найближчі місяці, питання необхідної допомоги США для України, зокрема щодо посилення захисту від російських ракетних та бомбових ударів, тему розбудови фортифікацій, а також проаналізовано деякі стратегічні питання на перспективу 2024 року".