Зеленський: Україна не зможе виграти у війні без допомоги США

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не зможе виграти у війні проти Росії без американської допомоги, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю CBS News.

У Зеленського запитали, чи програє Україна без допомоги США.

"Це правда. Ми програємо. Не за один день. Звичайно, ми втратимо якісь наші території... Для нас це буде великим викликом, як потім все це повертати. Для нас це великі жертви. Повертати території - це втрачати людей. Люди, якщо чесно, важливіші, але ми знаємо, що Путін хоче повністю нас зруйнувати.

Всі його меседжі говорять про те, що він же не визнає Україну, українців; не визнає, що ми існуємо. Для нього ми сателіт Російської Федерації. Зараз ми. Потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща. Потім Німеччина, мінімум половина Німеччини. Він повернеться, він не пробачить їм ті 80-ті, а потім 90-ті роки.

Не треба змінювати його думку. Треба змінювати його. Замінювати його".

Також, за словами Зеленського, Україні дуже потрібні американські ППО. Він зазначив, що наразі всі системи ППО, які є в України, були привезені з Європи.

Президент зазначив, що в США є системи Patriot і 5-7 таких систем "захистять індустріальні платформи в Україні".

Він додав, що 75-80% фіндопомоги США залишаються у країні, адже вся зброя або належить, або виробляється там.