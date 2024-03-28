Сольський: Сьогодні ми в два рази ближче до розблокування кордонів з Польщею

Міністр аграрної політики Микола Сольський заявив, що Україна та Польща важе вдвічі ближча до розв'язання питання з розблокуванням кордону польськими фермерами, повідомляє Ділова столиця.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону, коментуючи результати зустрічі з міністром сільського господарства і розвитку села Польщі Чеславом Секерським та польськими фермерами 27 березня.

"Сьогодні ми точно, на мою думку, в два рази ближче до розблокування кордонів, ніж були ще вчора до обіду" , — сказав Сольський.

За його словами, наступного тижня заплановано нові переговори щодо розблокування кордону у вузькому форматі. В квітні перемовини пройдуть в широкому форматі. Більш конкретних строків український урядовець не назвав.

Як повідомлялось, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна і Польща близькі до рішення щодо зернового питання, однак воно може всіх не влаштовувати.