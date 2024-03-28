Сили оборони Півдня: Росія вивела підводний ракетоносій у Чорне море

Росія вперше за тиждень вивела у Чорне море підводний ракетоносій, повідомляє Ділова столиця.

Прог це повідомляють Сили оборони Півдня.

"Після тижневої паузи ворог вивів в Чорне море підводний ракетоносій. Його спорядження до 4 крилатих ракет типу "Калібр". Рівень ракетної небезпеки дуже високий" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 21 березня Росія вивела в Чорне море два підводних човни, які є носіями ракет "Калібр" вперше за місяць.