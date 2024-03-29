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Курс валют НБУ на 29 березня

Курс валют НБУ на 29 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 березня знизився до позначки 39.2214 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.3670 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 49.5641 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 43.3865 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав до 9.8289 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.221 400 --0.0059
EUR Євро 42,367 000 --0.075
GBP Фунт стерлінгів 49.564 100 +0.0592
CHF Швейцарський франк 43.386 500 +0.1203
PLN Польський злотий 9.828 900 --0.004

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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