Курс валют НБУ на 29 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 28 березня знизився до позначки 39.2214 за 1 долар.
Курс євро знизився до позначки 42.3670 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 49.5641 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 43.3865 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав до 9.8289 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.221 400
|EUR
|Євро
|42,367 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.564 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.386 500
|PLN
|Польський злотий
|9.828 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.