Курс валют НБУ на 29 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 29 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 28 березня знизився до позначки 39.2214 за 1 долар.

Курс євро знизився до позначки 42.3670 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 6 коп. до 49.5641 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 12 коп. до 43.3865 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав до 9.8289 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.221 400 EUR Євро 42,367 000 GBP Фунт стерлінгів 49.564 100 CHF Швейцарський франк 43.386 500 PLN Польський злотий 9.828 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.