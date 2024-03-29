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У Чернівецькій області працювала ППО: збили російські ракети

У Чернівецькій області працювала ППО: збили російські ракети
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

У ніч на 29 березня над Чернівецькою областю протиповітряна оборона збила російські ракети.

Про це повідомив﻿ начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Під час п﻿﻿овітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків", – повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, без жертв.

Раніше в "Укренерго" повідомляли﻿, що росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у західних та центральних областях.

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