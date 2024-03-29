У ніч на 29 березня над Чернівецькою областю протиповітряна оборона збила російські ракети.

Про це повідомив﻿ начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

"Під час п ﻿﻿ овітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків" , – повідомили в ОВА.

За попередньою інформацією, без жертв.

Раніше в "Укренерго" повідомляли﻿, що росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у західних та центральних областях.