У Чернівецькій області працювала ППО: збили російські ракети
У ніч на 29 березня над Чернівецькою областю протиповітряна оборона збила російські ракети.
Про це повідомив начальник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.
"Під час повітряної тривоги силами ППО збито над територією області ворожі ракети. Всі відповідні служби виїхали на місця падіння уламків", – повідомили в ОВА.
За попередньою інформацією, без жертв.
Раніше в "Укренерго" повідомляли, що росіяни вночі атакували об'єкти енергетики у західних та центральних областях.