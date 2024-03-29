Уночі 29 березня російські війська завдали ударів по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, є серйозні пошкодження.

Про це повідомили﻿ у компанії.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків" , – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, отримав поранення енергетик. "Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу" , – зазначили в ДТЕК.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли﻿ про атаку росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури у центральному та західному регіонах.