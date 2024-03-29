Росіяни атакували три теплоелектростанції – ДТЕК
Уночі 29 березня російські війська завдали ударів по трьох теплоелектростанціях ДТЕК, є серйозні пошкодження.
Про це повідомили у компанії.
"Серйозно пошкоджено обладнання. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", – йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, отримав поранення енергетик.
"Працівнику оперативно було надано необхідну допомогу", – зазначили в ДТЕК.
Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли про атаку росіян на об'єкти енергетичної інфраструктури у центральному та західному регіонах.