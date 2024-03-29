РФ випустила по Україні 60 "Шахедів" та майже 40 ракет: скільки збила ППО

У ніч на 29 березня російські війська завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши різні типи ракет та ударні безпілотники.

Про це повідомив﻿ командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Всього росіяни застосували 99 засобів повітряного нападу:



60 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 (район пусків Приморсько-Ахтарськ, Курська область РФ);

3 аеробалістичні ракети Х-47М2 Кинджал (із трьох винищувачів МіГ-31К – Рязанська область РФ);

2 балістичні ракети "Іскандер-М" (запустили з окупованого Криму);

9 керованих авіаційних ракет Х-59 (із дев’яти літаків Су-34 – Бєлгородська область РФ);

4 крилаті ракети "Іскандер-К" (Курська область РФ);

21 крилата ракета Х-101/Х-555 (із одинадцяти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС – Енгельс, РФ.).

В результаті протиповітряного бою знищено 84 повітряні цілі:

58 ударних БпЛА типу Shahed-136/131;

17 крилатих ракет Х-101/Х-555;

5 керовані авіаційні ракети Х-59;

4 крилаті ракети "Іскандер-К".

До відбиття ракетно-авіаційного удару залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.