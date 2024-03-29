В Дніпропетровській ОВА повідомили про ураження енергооб'эктів та поранених

В ніч проти 29 березня ППО збила над Дніпропетровщиною 10 безпілотників – у Павлоградському, Криворізькому, Дніпровському, Кам'янському районах. Над Дніпром знищили 4 ракети. Про це повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами в області пошкоджені кілька енергетичних об'єктів – у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. На одному з них постраждав чоловік

"Йому надали необхідну медичну допомогу, оговтуватися буде вдома" , - зазначив голова адміністрації.

Лисак також повідомив, що у Кам'янському, де ворог потрощив дачний кооператив, ще п'ятеро поранених. Серед них – 5-річна дівчинка. Дитині надали меддопомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Як і жінки 19 та 47 років. А двоє чоловіків, 36 та 47 років, госпіталізовані. Один з них – "важкий".

Зруйновані 3 дачні будинки, ще 4 – пошкоджені. Понівечені автомобілі.

Не припиняється й терор Нікопольщини. Через атаку на Нікополь, яка сталася вчора надвечір, пошкоджений санаторій, 3 приватні будинки, господарські споруди.

Вночі ворог вдарив по Марганецькій громаді і Нікополю. Знищений магазин. Пошкоджений павільйон з ремонту одягу. Люди цілі.

Пізніше голова ОВА додав інформацію про знищення над областю 12 ракет та 12 безпілотників. Повітряні сили працювали у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах.