На Черкащині працювала ППО, є влучання по об'єкту енергоінфраструктури – ОВА
Уночі 29 березня у Черкаській області збили 6 "Шахедів" та крилату ракету. Водночас зафіксовано влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури.
Про це повідомив керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
Жертв та поранених немає, зазначив він.
"За попередньою інформацією, сили ППО мінуснули 6 "шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві", – йдеться в повідомленні.
Крилату ракету збили на Уманщині – минулось без наслідків.
На місці влучання по енергооб'єкту працюють профільні служби.
"Роботи з ліквідації наслідків тривають", – додав він.