На Черкащині працювала ППО, є влучання по об'єкту енергоінфраструктури – ОВА

Уночі 29 березня у Черкаській області збили 6 "Шахедів" та крилату ракету. Водночас зафіксовано влучання по об'єкту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив﻿ керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Жертв та поранених немає, зазначив він.

"За попередньою інформацією, сили ППО мінуснули 6 "шахедів" противника над областю. Через падіння уламків зазнало руйнацій нежитлове приміщення, також повибивало вікна у приватному домогосподарстві" , – йдеться в повідомленні.

Крилату ракету збили на Уманщині – минулось без наслідків.