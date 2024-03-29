На фронті за добу 59 зіткнень: де найбільше атакують окупанти

Протягом минулої доби на фронті відбулося 59 бойових зіткнень між Силами оборони України та російськими військами. Найбільше атак окупантів зафіксовано на Новопавлівському (22) та Бахмутському (13) напрямках.

Про це йдеться﻿ в ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 29 березня.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак в районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 3 атаки в районі населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників в районах Роботиного, північно-західніше Вербового та північніше Приютного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах та 1 складу боєприпасів окупантів.