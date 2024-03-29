РФ за добу втратила понад 800 військових та 56 безпілотників – Генштаб ЗСУ
Росія за добу втратила приблизно 820 військових, а також 28 артилерійських систем, 56 безпілотників, 6 засобів ППО, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 440 790 (+820) осіб,
- танків ‒ 6922 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13264 (+27) од,
- артилерійських систем – 10991 (+28) од,
- РСЗВ – 1023 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 735 (+6) од,
- літаків – 347 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8656 (+56),
- крилатих ракет ‒ 2022 (+5),
- кораблів/катерів ‒ 26 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14645 (+50) од,
- спеціальної техніки ‒ 1807 (+7).