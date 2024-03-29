РФ за добу втратила понад 800 військових та 56 безпілотників – Генштаб ЗСУ

Росія за добу втратила приблизно 820 військових, а також 28 артилерійських систем, 56 безпілотників, 6 засобів ППО, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.03.24 орієнтовно склали: