Сирський: Окупантам не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках

Ситуація на фронті залишається під контролем Збройних сил України, які стримують ворога, попри нестачу боєприпасів та засобів ППО. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Укрінформ.

"Ситуація на фронті дійсно складна. Але на фронті вона й не буває іншою. Кожний день вимагає від наших солдатів та офіцерів максимального напруження сил. Але ми не тільки стоїмо в обороні, а ще й кожного дня на різних напрямках самі просуваємось вперед.

Кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках, його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення. Цю ситуацію ми контролюємо" , - заявив Сирський.

Водночас він визнав, що поточна обстановка на певних напрямках залишається напруженою, оскільки російські окупанти нарощують зусилля за рахунок чисельної переваги в особовому складі та масованих штурмів українських позицій, під час яких не рахують власні втрати в людях та техніці. На окремих напрямках щодоби підрозділи Сил оборони України відбивають по кілька десятків таких атак.

За словами генерала, протягом кількох минулих місяців та тижнів ворог значно наростив активність авіації, застосовує КАБи, які руйнують українські позиції. До того російські війська вели масовані артилерійські та мінометні обстріли. Ще кілька днів тому, відзначив Сирський, перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила близько 6:1, але зараз, у міру надходження боєприпасів від західних союзників, ситуація вирівнюється.

"Ми навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю, з використанням тієї зброї, яка є. На окремих ділянках фронту нам вдалося вирівняти ситуацію по артилерії, і це відразу позначилося на обстановці в цілому. Крім того, ми максимально використовуємо перевагу в засобах безпілотної авіації, хоча ворог намагається нас наздогнати у цьому виді зброї" , - зазначив Сирський.

Він повідомив, що російські агресори продовжують спроби наступу на широкому фронті та намагаються за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, потіснити українські війська на лівому березі Дніпра у Запорізькій області. Збройні сили України утримують позиції, і допомога від партнерів могла б суттєво допомогти у цій битві.