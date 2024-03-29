У шести областях пошкоджена енергоінфраструктура через атаку РФ – Шмигаль
У шести областях України є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ 29 березня.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення", – йдеться в повідомленні.
Він додав, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту населення та критичної інфраструктури.
"Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами", – зазначив прем'єр.
Нагадаємо, у ніч на 29 березня Росія запустила по Україні 60 "Шахедів" та майже 40 ракет. Сили ППО знищили 84 повітряні цілі.
В компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок російського удару пошкоджені три теплоелектростанції.