У шести областях України є пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок нічної атаки РФ 29 березня.

Про це повідомив﻿ прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Є пошкодження енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській, Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення" , – йдеться в повідомленні.

Він додав, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту населення та критичної інфраструктури. "Це головний предмет розмови з нашими міжнародними партнерами" , – зазначив прем'єр.

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Росія запустила по Україні 60 "Шахедів" та майже 40 ракет. Сили ППО знищили﻿ 84 повітряні цілі.

В компанії ДТЕК повідомили﻿, що внаслідок російського удару пошкоджені три теплоелектростанції.