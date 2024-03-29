Масований удар РФ: шестеро людей звернулися по медичну допомогу

Під масованим російським ударом у ніч на 29 березня опинилися 10 областей України. Шестеро людей звернулися по медичну допомогу, серед них – дитина.

Про це повідомив﻿ міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Зруйновано близько 10 приватних будинків, ще десятки – пошкоджені" , – зазначив міністр.

Він зазначив, що рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, слідчі фіксують злочини, із потерпілими від ночі працюють психологи ДСНС та Нацполіції.

До ліквідації наслідків нічних та ранкових ударів РФ залучили понад 150 рятувальників та 35 спеціалізованих автомобілів ДСНС.