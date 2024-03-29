Масований удар РФ: на Львівщині не вдалося збити "Кинджали"

У ніч на 29 березня російські війська вдарили по Львівщині двома ракетами "Кинджал" та одинадцятьма безпілотниками Shahed. Сили ППО збили всі безпілотники, втім ракети знищити не вдалося.

Про це повідомив﻿ голова Львівської ОВА Максим Козицький.

"Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області" , – повідомив він.

В ОВА додали, що обійшлося без загиблих та травмованих.

Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.