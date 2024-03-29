Масований удар РФ: на Львівщині не вдалося збити "Кинджали"
У ніч на 29 березня російські війська вдарили по Львівщині двома ракетами "Кинджал" та одинадцятьма безпілотниками Shahed. Сили ППО збили всі безпілотники, втім ракети знищити не вдалося.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
"Уламки ворожої зброї пошкодили обʼєкт критичної інфраструктури у нашій області", – повідомив він.
В ОВА додали, що обійшлося без загиблих та травмованих.
Козицький зазначив, що системи життєзабезпечення Львівської області працюють у штатному режимі.