Введення військ в Україну не зробить НАТО стороною конфлікту – ЗМІ

Дослідницька служба нижньої палати німецького Бундестагу вважає, введення сухопутних військ однієї з країн НАТО в Україну не призведе до того, що всі інші країни НАТО автоматично стануть сторонами конфлікту.﻿ Про це повідомляє німецьке агентство DPA, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Як випливає з ще не опублікованої доповіді парламентської експертної групи, держава, про яку йдеться, сама стане учасником конфлікту.

"Якщо держава-член НАТО діє в односторонньому порядку - тобто не в рамках раніше ухваленої операції НАТО і поза структурами військового командування НАТО, - ні НАТО загалом, ні інші держави-партнери НАТО не стають сторонами конфлікту" , - ідеться в документі.

При цьому в документі наголошується, що введення сухопутних військ в Україну допустиме за міжнародним правом.

Видання зазначає, що депутатка бундестагу Беатрікс фон Шторх запитала, як вплине введення сухопутних військ однієї з країн НАТО на так звану "справу Альянсу", в рамках якої члени НАТО зобов'язані підтримувати один одного.

"Якщо війська держави-члена НАТО візьмуть участь у колективній самообороні (ст. 51 Статуту ООН) на користь України в наявному конфлікті (між Росією та Україною) і будуть атаковані іншою стороною конфлікту (Росією) під час бойових дій у зоні конфлікту, це не буде випадком ст. 5 Договору НАТО" , - заявили експерти Бундестагу.

Вони зазначили, що стаття 5 Договору НАТО пов'язана з країнами НАТО і військами, які зазнали нападу на їхній території або над нею.

"Військове втручання французьких сухопутних військ на користь України було б засноване на колективному праві на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН і, отже, було б припустимим згідно з міжнародним правом" , - йдеться в документі.

При цьому наголошується, що військова реакція Росії проти цілей у Франції, з іншого боку, являла б собою "збройний напад", що встановило б фактичні вимоги для проголошення справи альянсу НАТО.

Дослідницька служба Бундестагу

Дослідницькі служби - це підрозділ Бундестагу, що складається з восьми спеціалізованих відділів, у яких працюють близько 100 співробітників, як випливає з інформаційного листка Бундестагу.

Експерти досліджують теми за запитом окремих членів парламенту, а також для комітетів Бундестагу. Вони готують коротку інформацію, документацію, фактичні звіти, докладні аналізи та експертні висновки.

Ініціатива Макрона про відправку військ в Україну

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може запровадити війська для допомоги Україні. Це спричинило дискусію серед союзників України.

Франція пізніше пояснила, що не йдеться про безпосередньо відправлення військ для участі в бойових діях. Деякі країни НАТО заявили, що готові розглянути таку можливість. Йдеться про Литву, Латвію, Естонію та Канаду.

Однак більшість країн не підтримали позицію Макрона. Ба більше, як пишуть західні ЗМІ, несподівана заява Макрона викликала ще більшу неприязнь між ним і канцлером Німеччини Олафом Шольцем.