Прем’єр Чехії про розкриття проросійських мереж: Це тільки початок

Після розкриття у Чехії та Польщі проросійських мереж упливу чеський прем’єр Петер Фіала заявив, що варто очікувати на подальші такі оголошення в інших країнах, оскільки це тільки початок процесу, який розпочала та координує Прага.

Фіала нагадав у своєму Twitter (Х), що Чехія розкрила проросійську мережу, яка розробляла операцію з поширення російського впливу та підриву безпеки в Європі.

У цьому контексті Прага оголосила про санкції проти Віктора Медведчука, а також пропагандиста родом з України Артема Марчевського та прокремлівський сайт правого спрямування Voice of Europe.

"Чехія була на початку всієї цієї операції. Наша робота та зусилля призводять до того, що інші країни Європи розслідують діяльність проросійських шпигунських мереж і поступово приходять до більш серйозних висновків. Одну з них сьогодні оприлюднила, наприклад, Польща. Далі будуть дії в інших країнах" , – пообіцяв Фіала.

Він зазначив, що події останніх двох днів є результатом міжнародної співпраці, яку розпочала Прага і яку успішно координує. "Я пишаюся тим, що саме ми показали силу та вміння приймати вчасні та правильні рішення" , – зазначив Фіала.

За даними чеської служби цивільної контррозвідки, мережа працювала з політиками в Польщі, Угорщині, Німеччині, Франції, Бельгії та Нідерландах, намагаючись вплинути на вибори до Європарламенту.