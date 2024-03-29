Теракт у "Крокусі": помер полковник спецназу ГРУ, що воював в Україні

Після поранення, отриманого під час теракту в підмосковному «Крокус Сіті Холі», помер полковник Тимур М'ясников, що ненадовго повернувся з війни в Україні.Такі дані оприлюднила Медіазона, яка зібрала підтвердження з кількох джерел, повідомляє Укрінформ.

Зокрема загибель М'ясникова підтвердили Телеграм-канали випускників суворовських училищ та знайомий військового, голова самарського відділення організації «Офіцери Росії» Артур Маліванчук.

За словами останнього, під час теракту М'ясников зазнав трьох кульових поранень. Під наглядом лікарів він був три дні, проте його не змогли врятувати. Військовий значився у списку поранених у «Крокус Сіті Холі», який МНС РФ опублікував наступного дня після нападу терористів, 23 березня.

Маліванчук також повідомив, що М'ясникова мають поховати 29 березня. За словами голови самарського відділення «Офіцерів Росії», полковник служив у третій бригаді спецназу Генштабу та останні два роки воював на Донбасі. Він приїхав з фронту до Москви за кілька днів до теракту, щоб побачити сім'ю.

До поїздки на війну в Україну М'ясников, як пише Маліванчук, служив у Таджикистані та Косові. Згідно з витоками з російських баз даних, офіцер був зареєстрований за службовою адресою: вул. Знамєнка, 19 - це будівля Генштабу.