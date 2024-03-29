У Румунії впали уламки безпілотника біля кордону з Україною

Міністерство оборони Румунії повідомило, що на румунській території знайшли фрагменти, схожі на дрон, поблизу річки Дунай і кордону з Україною, повідомляє Європейська правда.

Елементи ймовірного безпілотника знайшли на сільськогосподарських угіддях на Великому острові Бреїла.

"Міністерство національної оборони спільно зі спеціалізованими структурами Системи національної оборони, громадського порядку та національної безпеки у п’ятницю, 29 березня 2024 року, проводить за спеціальними оперативними процедурами розслідування події, яка сталася" , – сказано у повідомленні.

CNN Antena 3 стверджує, що уламки знайшли за 12 км від міста Бреїла. Падіння дрона незабаром після півночі, за повідомленням, супроводжувалося гучним ударом.

Почувши звук, місцеві вийшли зі своїх будинків і зателефонували надзвичайним службам. Недовзі територію оточили поліція та слідчі.

За даними джерел, це був російський дрон, який мав атакувати українські порти на Дунаї і, швидше за все, у нього відмовила система наведення GPS.

Це приблизно п'ятий чи шостий інцидент з падінням безпілотників на румунській території у той час, як Росія атакує українські порти на Дунаї. НАТО і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли доказів будь-якої навмисної атаки, спрямованої на Румунію.

Увечері 28 березня російські війська запустили на територію України ударні БпЛА з кількох напрямків одразу. Близько 4.00 стало відомо, що росіяни здійснили пуски крилатих ракет. Повітряна тривога тривала цілу ніч.