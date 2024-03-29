Вихід з Авдіївки: Сирський розповів, скільки військових потрапили в полон

Збройні сили України й вся держава докладають зусиль, щоб звільнити з полону українських військових, які прикривали відхід з Авдіївки. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, повідомляє Укрінформ.

"На жаль, в ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це війна… Російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.

Хочу сказати цим солдатам, якщо вони мене почують, їхнім родинам - ми нікого не забули та робимо все, щоб визволити цих військовослужбовців з ворожого полону. До цих зусиль повною мірою залучені як керівництво нашої держави, так і Головне управління розвідки Міністерства оборони та командування Збройних сил" , - наголосив Сирський.

Він зауважив, що підрозділи Збройних сил України були вимушені відійти від Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів. Через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність оборони українських сил була порушена, що дало можливість противнику поступово просуватись вперед. Негативну роль зіграла недостатня кількість артилерійських боєприпасів, що не дозволяло вести ефективну контрбатарейну боротьбу. Українські війська вийшли з Авдіївки, щоб зберегти життя особового складу, зазначив головнокомандувач.