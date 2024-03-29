Відключення електрики у двох областях, але обмеження можуть розширити – "Укренерго"

Відключення електрики 29 березня діють у Харківській області, а також двох Криворізькому районі. Водночас ввечері можливі нові відключення.

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

У Криворізькому районі на Дніпропетровщині обмеження запровадили вночі після ударів РФ.

"Надвечір, при зростанні споживання, можливо застосування заходів обмеження споживання в інших областях східного та дніпровського регіонів" , – йдеться в повідомленні.

На Харківщині обмеження ввели зранку через зростання споживання.

Наразі, згідно з графіками погодинних відключень обленерго, знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Попри нічний масований удар РФ, енергосистема працює збалансовано. Дефіцит електроенергії не прогнозується.