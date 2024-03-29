Зеленский назвав п’ять пріоритетів РНБО після кадрових змін

Президент Володимир Зеленський 29 березня провів перше засідання Ради національної безпеки та оборони після зміни голови РНБО, повідомляє Українська правда.

Він назвав п'ять пріоритетів після оновлення Радбезу.

За його словами, по-перше, йдеться про більшу прогнозованість.

"Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави" , - пояснив президент.

Друге – це продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО.

"І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави" , - зазначив Зеленський.

По-третє – це доктринальна робота.

"Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни" , - зазначив очільник держави.

Четвертим пріоритетом роботи РНБО Зеленський назвав кібербезпеку та інформацію.

"РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері" , - сказав президент під час засідання.

П’ятим завданням Радбезу є робота щодо Ставки головнокомандувача, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень.

"Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства" , - вказав Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня 2024 року Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони України та призначив на цю посаду уже ексголову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка.

Данілов підбив символічний підсумок більш ніж 4-річної роботи та подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру.