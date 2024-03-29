Туск про розбіжності з Україною: Поляки платять високу ціну

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи суперечки з Україною щодо аграрної та торговельної політики на тлі повномасштабного вторгнення Росії, сказав, що і "поляки платять" сьогодні високу ціну. Про це він заявив у інтерв’ю європейським виданням, повідомляє Європейська правда.

Туск сказав, що є, "мабуть, найбільш проукраїнським політиком у Європі".

"Але я відповідальний за своїх громадян. Як прем'єр-міністр Польщі я повинен захищати основні інтереси Польщі" , – зазначив Дональд Туск.

"Поляки платять високу ціну. Ніхто не може конкурувати з Польщею, коли йдеться про підтримку України… Ми хочемо допомогти Україні, чим можемо.

Але на останньому саміті Європейської ради я стверджував, що ідея вільної торгівлі з Україною має бути перероблена. Я хочу чесної угоди з Україною з цього приводу" , – стверджував Туск.

Нагадаємо, у середу посли країн Європейського Союзу досягли домовленості про продовження безмитної торгівлі з Україною – з нововведеннями, невигідними для Києва.

У четвер Туск після зустрічі з прем'єр-міністром України повідомив, що дві держави просунулися на крок вперед у питаннях, які є предметом суперечки.