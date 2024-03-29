Зеленський розповів, на якому напрямку буде працювати Данілов

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов буде працювати в іншій сфері. Його переведуть на дипломатичний напрямок.﻿ Про це заявив президент України Володимир Зеленський, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Відповідну заяву глава держави зробив під час засідання оновленої Ради нацбезпеки і оборони, секретарем якої замість Данілова призначили Олександра Литвиненка. Раніше він був головою Служби зовнішньої розвідки.

За словами Зеленського, Данілов буде працювати у дипломатичній сфері.

"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному" , - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше президент повідомляв, що після звільнення Данілова з РНБО його переведуть на інший напрямок роботи.

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.