Масована атака РФ: у Повітряних силах розповіли деталі

Чергова масована атака РФ по Україні була спрямована переважно на об’єкти критичної інфраструктури та націлена на західні області. Пуски ракет відбувалися з Курської, Бєлгородської, Рязанської областей. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Переважно цілилися по гідроелектростанції та інших об’єктах критичної інфраструктури. Здебільшого пуски ракет відбувалися з Курської, Бєлгородської, Рязанської областей, а також території тимчасово окупованого Криму. Удар був націлений на західні області" , - зазначив Євлаш.

Речник наголосив, що станом на зараз не може ані підтвердити, ані спростувати інформацію, що російські ракети залетіли у повітряний простір Молдови.

Відповідаючи на запитання, чи планують росіяни інтенсифікувати повітряні атаки по столиці, Євлаш зауважив: "Ворог атакує нас постійно... він шукає різні методи, як завдати ударів, і використовує різну зброю, аби виявити якісь шпарини, досягти своїх цілей. Проте досить велика кількість тих ракет та засобів ураження ліквідується нашими силами оборони" .

Речник наголосив, що Україна могла б закрити всі ключові стратегічні об’єкти, якби Захід надав необхідну кількість засобів ППО.