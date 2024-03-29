Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку

Україна у п'ятницю, 29 березня, отримала $1,5 млрд на підтримку розвитку (Development Policy Loan, DPL) від Японії та Великобританії через механізм Світового банку. Про це інформувала пресслужба Міністерства фінансів.

У Мінфіні зазначили, що кредит виділили під гарантії Японії через фонд ADVANCE Ukraine у розмірі $984 млн та під гарантію Великобританії на суму $516 млн.

До держбюджету надійшло $1,4 млрд, оскільки з метою зниження вартості обслуговування кредиту передбачено капіталізацію відсотків із японських грошей на суму $99,54 млн, додали в міністерстві.