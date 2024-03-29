Експерт: Україна втратила 10% генерації електроенергії через обстріли

Високовольтна інфраструктура має резерви для відновлення після масованих ударів, а пошкоджені потужності електростанцій потребують довготривалих ремонтів. Про це сказав директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, повідомляє Укрінформ.

"З одного боку, удари по високовольтних лініях дуже чутливі. Але з іншого - там підготовка краща. Укренерго має резерв обладнання і певний його потік, має кращу, ніж генерація, систему захисту, в тому числі пасивного" , - сказав Харченко.

Він зазначив, що споживачі, які постраждали внаслідок обстрілів 22-23 березня, уже заживлені, й процес відновлення енергопостачання відбувається стабільно. Йдеться про Харківську, Одеську, Хмельницьку області.

"Що стосується генерації, тут усе погано. Удари нанесені дуже суттєві, розбито багато генеруючих потужностей. Ми втратили понад 10% генерації, яка була нам доступна ще 20 березня" , - зауважив експерт.

Швидше за все, вважає він, пошкоджені потужності не вдасться відновити повністю навіть до початку наступного опалювального сезону. При цьому найгірша ситуація - у вугільній генерації.

"Я не бачу, яким чином, за рахунок чого і навіть в які терміни будуть відновлюватися вугільні енергоблоки" , - сказав Харченко.

Він нагадав, що зараз в аварійному ремонті перебуває атомний енергоблок, який працював на зниженій потужності під час опалювального сезону і строки повернення якого в енергосистему невідомі. Експерт наголосив, що це ускладнює ситуацію після обстрілів.

"Зараз нам пощастило, що ми у весняному нижньому піку споживання, й одночасно вся гідроенергетика, яка може працювати, працює на повну потужність. Влітку ситуація зміниться" , - сказав він.

За оцінкою Харченка, зараз навіть з урахуванням максимального імпорту в літні місяці важко передбачити, який дефіцит може виникнути в енергосистемі. Тому він рекомендує українцям підготуватися до можливих обмежень енергопостачання.

Водночас підготовка до наступного опалювального сезону потребуватиме екстрених заходів.