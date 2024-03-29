Україна взимку зіткнулася з амуніційною кризою – Зеленський

У грудні 2023 року Збройні сили України мали майже нульові запаси артилерійських снарядів. Ситуацію змогло полегшити масове виробництво дронів, а також допомога від західних союзників. Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, повідомляє Корреспондент.

"Ми розуміємо, що у нас майже порожні були залишки нашої артилерії, майже нульові. Я говорю про снаряди у грудні. І ця історія з законом (про допомогу від США - ред.), вона ж іде з ними, вона почалась вже давно, з осені йде, якщо чесно" , - зазначив глава держави.

Зеленський додав, що в грудні в Україні була амуніційна криза. Водночас ситуацію полегшило те, що наша країна за рік до цього розпочала масове виробництво дронів різної дистанції та потужності.

За словами президента, російський диктатор Володимир Путін скористався артилерійським голодом України й повністю зруйнував Авдіївку Донецької області.