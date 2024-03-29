Ще один банк долучився до програми "єОселя"

"Банк Кредит Дніпро" став восьмим банком, який приєднався до державної програми "єОселя".

Про це йдеться﻿ в повідомленні "Укрфінжитла".

"Укрфінжитло" та "Банк Кредит Дніпро" уклали генеральну угоду та договори про співробітництво. Наразі цей банк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія".

Голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер наголосив, що приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках "єОселі".

Відтепер кредитування по єОселі можливе через вісім банків-партнерів: