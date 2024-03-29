Ще один банк долучився до програми "єОселя"
"Банк Кредит Дніпро" став восьмим банком, який приєднався до державної програми "єОселя".
Про це йдеться в повідомленні "Укрфінжитла".
"Укрфінжитло" та "Банк Кредит Дніпро" уклали генеральну угоду та договори про співробітництво. Наразі цей банк вже можна обрати у мобільному застосунку "Дія".
Голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер наголосив, що приєднання вже восьмого банку-партнера розширить можливості громадян обирати найзручніші для себе умови кредитування в рамках "єОселі".
Відтепер кредитування по єОселі можливе через вісім банків-партнерів:
- Ощадбанк,
- Приватбанк,
- Укргазбанк,
- Глобус банк,
- Sky Bank,
- Укрексімбанк,
- Sense Bank,
- Банк Кредит Дніпро.